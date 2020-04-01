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 "Нова почта" предупредила о продлении карантина и сокращении выплат

Совладельцы компании "Новая почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк прогнозируют продление карантина в Украине на несколько месяцев и падение потребления в стране.

Об этом говорится в заявлении на Facebook "Новой почты", сообщает БизнесЦензор.

Совладельцы "Новой почты" заявляют, что ситуация с эпидемией будет ухудшаться, что приведет к увеличению количества заболеваний. "Как следствие, возможные усиление карантинных мероприятий и продлении карантина на несколько месяцев", - говорится в заявлении.

Также они прогнозируют падение потребления, поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать. "В результате количество отправок и доход компании будет снижаться, особенно в мае и июне", - говорится в заявлении.

Поэтому "Новая почта" рассматривает сценарии снижение оборота во втором квартале. "При этом расходы будут расти, поскольку нам нужно обеспечивать безопасность клиентов и сотрудников в условиях эпидемии", - говорится в заявлении.

В связи с этим руководство компании допускает отмену выплат дивидендов, сокращение вознаграждений членам набсовета, сокращение вознаграждений и премий сотрудникам офиса поддержки, перевод сотрудников в другие подразделения, сокращение часов работы сотрудников отделений, другие мероприятия по оптимизации расходов и процессов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185912
 
 
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