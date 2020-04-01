[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Энергетика, Корпоративные отношения
  1227  0
Все про:Нафтогаз (2107) Андрей Фаворов (16)

 Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза"

Андрей Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Андрей Фаворов оставляет пост директора по интегрированному газового бизнесу "Нафтогаза", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что продолжает трансформацию.

"Из-за завершения действия режима ПСО дивизион Интегрированный газ в процессе дальнейшей трансформации будет разделено на добывающий и коммерческий подразделения", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщал БизнесЦензор, исполнительный директор АО "Укргаздобыча" Стивен Болдуин и заместитель председателя правления по охране труда, промышленной безопасности и экологии Азиз Болдуин заершили свою работу в компании в связи с истечением срока контрактов.

Напомним, с января 2019 г. Андрей Фаворов возглавляет дивизион "Интегрированный газовый бизнес", а с марта 2019 г. исполняет обязанности главы АО "Укргаздобыча". До этого он был соучредителем одного из крупнейших частных трейдеров газом группы компаний "Энергетические ресурсы Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185899
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Антимонопольный комитет банки Газ карантин коронавирус НБУ Россия фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх