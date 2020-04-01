 Европейский индекс Stoxx Europe показал рекордное падение в первом квартале

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,65% и составил 320,06 пункта. С начала года его значение рухнуло на 23,1%. Это рекордное падение в январе-марте за всю историю и максимальное квартальное падение с 2002 года, отмечает CNBC.

Британский индикатор FTSE 100 во вторник вырос на 1,95%, германский DAX - на 1,22%, французский CAC 40 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 1,06%, испанский IBEX 35 - на 1,88%.

Британский и германский индексы за первые три месяца года потеряли примерно 25%, испанский индикатор - 30%, итальянский - 28%.

Во вторник европейские биржи росли на новостях о том, что индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

"Мы продолжаем считать, что драйвером восстановления экономики будет Китай, этот процесс находится на раннем этапе и должен активизироваться за счет накопившегося спроса со стороны потребителей", - говорит эксперт Nordea Asset Management Себастьян Гали, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем, рост потребительских цен в еврозоне в марте 2020 года замедлился до минимальных с октября прошлого года 0,7% в годовом выражении на фоне падения стоимости энергоносителей, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал инфляцию на уровне 0,8%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,6% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ показали, что количество безработных в Германии в марте увеличилось на 1 тыс. - до 2,267 млн человек. Безработица осталась на уровне 5%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 29 тыс. и увеличение безработицы до 5,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем ВВП Великобритании в четвертом квартале 2019 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Данные совпали, как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов.

Акции HelloFresh подорожали на 13,1%. Германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, сообщила, что ждет высоких показателей прибыли и выручки в первом квартале на фоне увеличения спроса.

Цена бумаг Imperial Brands выросла на 12,3%. Производитель сигарет сообщил, что пандемия коронавируса не оказала существенного негативного влияния на показатели компании.

Бумаги Hermes подешевели на 1,7%. Французский дом моды сообщил, что сократит размер дивидендов и будет продолжать выплачивать базовую зарплату своим 15,5 тыс. сотрудников по всему миру без дополнительной поддержки со стороны властей. Компания также пожертвует 20 млн евро государственным больницам в Париже и его окрестностях.

Котировки акций L'Oreal снизились на 3%. Производитель косметики отозвал прогноз на 2020 год и сообщил о падении выручки в первом квартале примерно на 5%.

Акции Akzo Nobel опустились на 2,9%. Химическая компания приостановила ключевую часть своей стратегии трансформации и отозвала прогноз на 2020 год.