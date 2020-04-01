 Фондовые индексы США завершили первый квартал рекордным падением

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В январе-марте Dow Jones опустился на 23,2%, что стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Индекс S&P 500 опустился за этот период на 20% - наихудший квартальный результат с 2008 года.

Месячное падение индексов стало максимальным с 2008 года. По итогам марта Dow Jones снизился на 13,7%, S&P 500 - на 12,5%. Однако оба индикатора заметно выросли с минимумов, зафиксированных 23 марта. Dow Jones прибавил 17%, S&P 500 - 15,5%.

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 120 пунктов, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальное значение с июля 2017 года, пишет MarketWatch. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения индекса до 110 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Как отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch, значение PMI "слишком хорошо, чтобы быть правдой для экономики, которая еще не полностью восстановилась до оптимального докризисного уровня".

Помимо этого, Федеральная резервная система объявила во вторник о начале проведения операций РЕПО с центральными банками других стран, сообщает MarketWatch.

Между тем губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что число инфицированных коронавирусом COVID-19 в штате превысило отметку в 75 тыс. и достигло 75 795 человек, передает телеканал CNN.

По состоянию на 31 марта в США зарегистрировано 174 834 случая заражения COVID-19. 3408 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.

Цена акций американского дома моды Ralph Lauren Inc. во вторник снизилась на 6,2%. Компания обсуждает планы по изготовлению 250 тыс. защитных масок и 25 тыс. медицинских одноразовых халатов со своими партнерами по производству.

Котировки сети пиццерий Domino's Pizza Inc. упали на 6,5%. Глобальные продажи компании в первом квартале выросли на 4,4%, свидетельствуют ее предварительные данные.

Тем временем стоимость сети пиццерий Papa John's International Inc. подскочила на 7,6%. По предварительным данным компании, ее сопоставимые продажи в первом квартале выросли на 2,3%. Аналитики, опрошенные Fact Set, ожидали увеличение показателя на 1,5%.

Бумаги круизного оператора Carnival Corp. подорожали на 2,9%. Компания объявила о приостановке выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций из-за влияния вспышки коронавируса на ее бизнес.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 410,32 пункта (1,84%) - до 21917,16 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 42,06 пункта (1,6%), составив 2584,59 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 74,05 пункта (0,95%) - до 7700,1 пункта.