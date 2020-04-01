 "Метинвест" приостановил работу своих заводов в Италии

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста" сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны", - говорится в сообщении.

Итальянские заводы Группы Ferriera Valsider и Metinvest Trametal для противодействия распространения вируса закрыты до 3 апреля 2020 года. Ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн.

Группа не исключает, что правительство Италии может наложить дополнительные ограничения на работу предприятий металлургической отрасли, при которых ограничение на проведение всех основных либо части операционных процессов на Ferriera Valsider и Metinvest Trametal будет продлено.

"В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке Метинвест прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на "Азовстали". Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате", - сообщает "Метинвест".

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на "Азовстали" и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на "Азовстали" (с апреля на май).

Комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции. Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

"Излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах Группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта – в частности, в Китай", - сообщает "Метинвест".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.