 "Метинвест" Ахметов приостановил работу своих заводов в Италии

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста" сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что итальянские заводы группы – Ferriera Valsider и Metinvest Trametal – закрыты до 3 апреля. Ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн. При этом группа не исключает, что ограничения могут быть продлены.

"В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на "Азовстали". Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате", – сообщает "Метинвест".

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на "Азовстали" и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на "Азовстали" (с апреля на май).

Комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции. Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

"Излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах Группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта – в частности, в Китай", – сообщает "Метинвест".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.