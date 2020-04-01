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Все про:ДТП (29) Молочный Альянс (3)

 Основатель банка "Аваль" погиб в автомобильной аварии

Основатель банка "Аваль" и совладелец холдинга "Молочный альянс" Федор Шпиг погиб в автомобильной аварии.

Информацию о смерти Шпига LIGA.net подтвердил его бизнес-партнер Александр Деркач, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла сегодня на 215 км автодороги Киев-Чоп.

"На автодороге М-06 Киев-Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", - уточнили в полиции.

В 1992 году Шпиг основал Акционерный пенсионный банк "Аваль", став его первым предправления. В 2005 вместе с партнерами он продал банк австрийской группе Raiffeisen.

С 1998 по 2007 год Шпиг был народным депутатом Украины. С 1999 по 2007 был членом Совета НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185867
 
 
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журнализДы, учимся грамматике русского языка, раз уж вы на русском излагаете... Не "пассажирка", а пассажир. Некоторые слова не имеют 2 рода. Например: директор, врач, инспектор и т.д. В т.ч. и пассажир.
"Я нормальный пассажир, и мне 42 года"
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