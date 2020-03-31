 Большинство сетей АЗС готовы продолжить снижать цены на топливо, – АМКУ

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ) по итогам состоявшейся сегодня встречи с руководителями сетей АЗС, передает БизнесЦензор.

"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что АМКУ в течении последних трех месяцев собирает и анализирует информацию о рынке нефтепродуктов в Украине.

"Комитетом был обработан огромный массив информации – как по украинскому рынку нефтепродуктов в целом, так и по отдельным его игрокам. Было учтено и влияние глобальной и европейской конъюнктуры. Есть результат – с 5 декабря, когда АМКУ предоставил первые в этой "кампании" рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%", – отмечается в сообщении.

АМКУ подчеркивает, что но сегодняшней встрече руководители сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета.

"Условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую ​​позицию… АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий и встреч в частности, отобразятся на ценниках заправок", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

Рекомендации были предоставлены компаниям "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд Ukrnafta), "Амик Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд Shell), "Сокар Петролеум" (бренд Socar), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд Glusco).

После предоставления рекомендаций цены на бензин и дизтопливо в указанных сетях АЗС на стелах https://biz.censor.net.ua/n3170014%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%20https://biz.censor.net.ua/n3184934

В то же время АМКУ констатировал, что предоставленная ​​участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен. В связи с этим Комитет начал углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли бензином и дизтопливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.