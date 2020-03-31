 В Антимонопольном комитете засекретили данные расследований против авиакомпании МАУ

Об этом говорится в ответе территориального подразделения АМКУ на запрос общественной организации "Совет защиты конкуренции и потребителей", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В запросе АМКУ просили сообщить, на каких основаниях открыто расследование, конкретизировать перечень маршрутов, кроме Лондон-Киев, которые являются предметом расследования, и тому подобное.

Запрос был направлен после того, как глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий заявил, что "начинает расследование" на основании сообщений о том, что МАУ резко повысила цены на билеты после призыва властей к украинцам возвращаться домой из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Однако в ответе на запрос Хмельницкий заявил, что вся запрашиваемая информация является внутриведомственной служебной корреспонденцией. Поэтому предоставление "ответа не представляется возможным".

Таким образом в АМКУ отказались назвать даже статью закона "О защите экономической конкуренции", по которой усматривается нарушение со стороны МАУ.

Единственная предоставленная ​​информация – номер поручения председателя АМКУ №13-01/249 от 16 марта, на основании которого было открыто исследования на предмет соблюдения ЧАО "МАУ" законодательства о защите экономической конкуренции при бронировании и реализации билетов на рейсы авиакомпании, которыми пассажиры имели возможность вернуться в Украину до временного закрытия границ, согласно распоряжению Кабмина №287 от 14 марта.

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Так же Алексей Хмельницкий отказался сообщать данные о ходе другого расследования против МАУ, которое он анонсировал ровно год назад.

В марте 2019 года председатель Киевского отделения АМКУ объявил о начале исследования по изменению правил провоза ручной клади. Тогда МАУ ввела ограничение в отношении бесплатного провоза небольших сумок, как это делают лоукостеры с дешевыми билетами.

В марте 2020 года Хмельницкий в ответе на запрос отказался сообщить любую "информацию относительно установленных в ходе расследования признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции" в истории о кладь МАУ.

В ответе на запрос было указано только о том, что на основании двух поручений председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева от 21 марта и 10 апреля 2019 года было открыто не расследование, а исследования.

"Сроки проведения исследования фактически не ограничены. И если Комитет после начала исследования и через год не открыл дело – значит признаки нарушения в действиях МАУ до сих пор не обнаружены. Ведь при выявлении таких признаков АМКУ был бы обязан открыть расследование", – отметила эксперт "Лиги антитраста" Галина Верцимаха.

Напомним, авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.