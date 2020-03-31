 Нацкосмиссия согласовала назначение нового главы "Украинской биржи"

Об этом сообщает пресс-служба УБ, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, акционеры АО "Украинская биржа" 18 февраля решили избрать председателем правления биржи Артемия Ершова (после согласования кандидатуры с НКЦБФР).

Напомним, 11 января были прекращены полномочий главы правления УБ Евгения Комиссарова по собственному желанию, который занимал эту должность с сентября 2018 года.

По данным на сайте УБ, Артемий Ершов на протяжении последних пяти лет занимал должности главы биржевого совета УБ, был членом набсоветов "Укрсоцбанка" и "Альфа-Банка".

Напомним, российская "Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.