 Airbnb направит $250 миллионов на поддержку хозяев жилья

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Компания частично возместит утраченную выручку от бронирований, оформленных до 14 марта включительно, если прибытие попадает в период с 14 марта по 31 мая 2020 года. Именно 14 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

"Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта, с датой прибытия после 31 мая может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей пересмотреть такие бронирования и либо отменить, либо подтвердить их. Наконец, все бронирования, оформленные после 14 марта, подчиняются обычным правилам отмены, COVID-19 не будет рассматриваться как уважительная причина", - говорится в сообщении компании.

Что касается гостей, то им будет возвращена вся сумма, потраченная на бронирование жилья в указанный период, либо будет предложено внести всю потраченную сумму в счет нового путешествия.