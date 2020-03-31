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 Airbnb направит $250 миллионов на поддержку хозяев жилья

Компания Airbnb объявила 30 марта, что выделяет $250 млн, которые пойдут на поддержку владельцев жилья в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Хозяева получат 25% той суммы, которую они должны были заработать от сдачи жилья, но не смогли этого сделать из-за распространения коронавируса и отмены брони гостями.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Компания частично возместит утраченную выручку от бронирований, оформленных до 14 марта включительно, если прибытие попадает в период с 14 марта по 31 мая 2020 года. Именно 14 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

"Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта, с датой прибытия после 31 мая может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей пересмотреть такие бронирования и либо отменить, либо подтвердить их. Наконец, все бронирования, оформленные после 14 марта, подчиняются обычным правилам отмены, COVID-19 не будет рассматриваться как уважительная причина", - говорится в сообщении компании. 

Что касается гостей, то им будет возвращена вся сумма, потраченная на бронирование жилья в указанный период, либо будет предложено внести всю потраченную сумму в счет нового путешествия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185806
 
 
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