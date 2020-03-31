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Все про:Госдепартамент США (39) Путин (419) Россия (4453) санкции (1361) США (2650)

 Госдеп США ответил на предложение Путина смягчить санкции

США постоянно оценивают воздействие своих санкций на другие страны, однако в любом случае не вводили мер, которые препятствовали бы получению препаратов и оборудования для борьбы против коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Те товары, которые нужны для борьбы против коронавируса, не были под санкциями в прошлом. Они и сейчас не под санкции. И в будущем таких санкций тоже не будет", – сказал глава Госдепа США.

Помпео пояснил, что если в какой-то момент администрация США решит, что в интересах страны отменить какие-то санкции, то это будет сделано.

"Мы постоянно оцениваем наши санкции. Если это будет в интересах американского народа, то мы можем поступить так (отменить какие-то санкции, – ред.)", – подчеркнул он.

Напомним, на минувшей неделе в своем выступлении на саммите G20 российский президент Владимир Путин призвал пересмотреть применение санкций крупнейшими странами мира.

Путин пояснил такую необходимость пандемией коронавируса, заверив, что предлагает ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовых транзакций для их закупок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185804
 
 
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У московського лікаря виявили коронавірус: тиждень тому він потиснув руку Путіну
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Будем надеяться,что плешивый недомерок после этого не помыл руки.Ждем-с,не дождемся.
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Неа, это не возможно. путан, еще за два месяца, до появления коронавируса в Китае, уже ходил в скафандре.
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Путин думал, что Бог фраер. Оказывается Бог не фраер. Фраер как раз Путин, который думает о последствиях своих действий потом, потом, потом..... Однако поезд, мчащийся с крутого уклона остановить очень трудно. Машинисту аварийного поезда с названием Россия теперь остановить или хотя бы затормозить победный путь к полной аварии уже не удастся.
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