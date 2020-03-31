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 Uber Shuttle будет бесплатно возить медиков Киева во время карантина

Компания Uber с сегодняшнего дня, 31 марта, запускает в Киеве сервис Shuttle Heroes на базе Uber Shuttle. Он подразумевает, что будут осуществляться бесплатные перевозки работников медицинских учреждений столицы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Uber, передает БизнесЦензор.

В компании заявляют, что маршруты проложены в соответствии с предложением Министерства инфраструктуры Украины на основании данных медицинской системы HELSI.ME, чтобы помочь медицинским работникам добраться до своих мест работы.

Сервис Shuttle Heroes будет доступен пользователям с промокодами, которые будут распространяться через платформу HELSI.ME, с помощью SMS и через администрацию больниц.

Пользователи смогут заказать место в шаттле через приложения Uber и Uber Shuttle. В соответствии с требованиями карантина, было уменьшено максимально допустимое количество пассажиров в каждом автобусе, чтобы не менее половины мест оставались свободными.

Все транспортные средства внутри будут обрабатываться антисептическими средствами каждые три часа, а также дезинфицироваться внутри и снаружи каждый день. Также Uber вместе с водителями работает над обеспечением автобусов антисептическими средствами, которыми смогут пользоваться пассажиры перед посадкой или высадкой. Пассажирам рекомендуют находиться в медицинских масках во время поездки.

На первом этапе маршруты будут охватывать более 100 медицинских учреждений Киева, в частности:

  • Александровская клиническая больница г. Киева - маршруты P2, P4, P3, P6, L4, P1.
  • Киевская городская клиническая больница №9 - маршруты L3, L5, P3.
  • Киевская городская клиническая больница № 4 - маршруты P2, L5.
  • Национальная детская специализированная больница "Охматдет" - маршруты P4, L5, L3, P6, P3, P1.
  • Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского - маршруты L5, P2, P6.
  • Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова - маршруты L5, P2, P6.
  • Главный военный клинический госпиталь - маршруты P2, P4, L4.
  • Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи - маршрут L2.
  • КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" - маршрут P3.
  • Киевская областная клиническая больница - маршруты L5, L3, P6, P1.
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1 - маршрут P3.

Все маршруты будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

На период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185801
 
 
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