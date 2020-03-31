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 Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 31 марта, купил на межбанковском валютном рынке $64 млн, при это регулятор не продавал валюту.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.

"Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок. Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривня укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн/$", – отмечается сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк установил на среду, 1 апреля, курс гривни на уровне 27,6289 грн/$, укрепив его еще на 43 копейки.

Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

На неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185800
 
 
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Адам Смит@_Smithchenko 4 ч

Я тут обнаружил, что на 1 марта банки держали в НБУ на депозитах ₴195 млрд.
Рекордная сумма (например, в 2018 было 25-71 млрд). Гигантский навес в 40%(!) от денежной базы, который неизбежно будет изъят и брошен на покупку валюты. Т.е. 27,5-28 - это не конец, это передышка!
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