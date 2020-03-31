 Прибыль газовой компании JKX Коломойского и Хомутынника подскочила на 46%

Как отмечается в отчете компании на Лондонской фондовой бирже, рост прибыльности связан с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн, несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием резервов по налоговым спорам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

JKX указывает, что расширение пандемии Covid-19 в настоящее время оказывает незначительное влияние на ее работу, однако компания сосредоточена на реализации мер по обеспечению безопасности сотрудников и подрядчиков и подготовке бизнеса к возможным потенциальным проблемам, которые могут возникнуть.

Согласно отчету, операционная прибыль без учета эффекта резервов за минувший год возросла на 11,6% – до $23,14 млн.

Совокупная прибыль JKX с учетом позитивных курсовых разниц в 2019 году достигла $44,1 млн против $4,24 млн убытка в 2018 году.

Читайте также: Британская газовая компания Коломойского и Хомутынника полностью погасила долги

Как сообщалось, JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,58 тыс. boepd, в России – снизилась на 0,21%, до 5,16 тыс. boepd.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.