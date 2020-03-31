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 Сбережения украинцев в 2019 году сократились на 116 миллиардов, – Госстат

В 2019 году сбережения украинцев сократились на 116,2 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, доходы населения Украины выросли на 13,9% и составили 3 699,3 млрд грн, расходы – также на 13,9% до 3 815,5 млрд грн,

Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 6,5%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в минувшем году составил 67 528 грн, что на 15,5% больше, чем за 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185795
 
 
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