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Все про:Китай (1297) мобильная связь (393) прибыль (1022) США (2650) Huawei (78)

 Китайская Huawei сообщила о замедлении роста прибыли на фоне ограничений США

Huawei Technologies отчиталась о минимальном за три года росте прибыли из-за слабых зарубежных продаж на фоне усиления кампании США по ограничению глобальной экспансии китайской телекоммуникационной компании.

Так, чистая прибыль Huawei за 2019 год составила 62,7 миллиарда юаней ($8,9 млрд), увеличившись на 5,6% после с 25-процентного роста годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При этом операторский бизнес, который включает в себя оборудование для мобильных сетей 5G, увеличил продажи всего на 3,8%.

Общая выручка выросла на 19% – до 858,8 миллиарда юаней, чему способствовал 34-процентный рост продаж потребительского сегмента, включающего смартфоны.

Как отмечает агентство, выручка компании выросла в основном благодаря Китаю, где продажи увеличились на 36,2% – до 506,7 миллиарда юаней.

При этом выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исключая Китай, упала на 13,9%, в то время как в Европе и на Ближнем Востоке продажи выросли всего на 0,7%.

"Нам необходимо будет еще больше адаптироваться к ограничениям, наложенным (черным списком) Entity List, одновременно решая проблему последствий продолжающейся пандемии COVID-19", – говорится в сообщении председателя совета директоров Huawei Лян Хуа.

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Как сообщалось, США в прошлом году обвинили Huawei в угрозе национальной безопасности и внесли ее в список компаний, которым закрыт доступ к американским компонентам и технологиям.

США считают, что китайское правительство может использовать оборудование Huawei для шпионажа. Компания отрицает обвинения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185775
 
 
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