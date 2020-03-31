 "Альфа-Банк" не планирует выплачивать дивиденды после рекордной прибыли

Об этом говорится в сообщении банка о запланированном 30 апреля собрании акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно проекту решения, на заседании планируется распределить полученную по итогам работы в прошлого году прибыль в сумме 1,92 млрд грн, направив 10% в резервный фонд, а 90% – на покрытие убытков прошлых лет. Выплата дивидендов не планируется.

Заявленный "Альфа-Банком" показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) на 1 марта составил 14,34%, а значение норматива достаточности капитала (Н3) – 11,3%.

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Как сообщалось, по предварительным данным АО "Альфа-Банк" получил по итогам 2019 года 1,59 млрд грн чистой прибыли по предварительным данным, что на 26,5% превышает результат 2018 года. В пресс-службе банка отмечали, что это рекордный финансовый результат.

Напомним, 15 октября 2019 года "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, в "Укрсоцбанке" по базовому сценарию была установлена потребность в капитале на 1,17 млрд грн, а по неблагоприятному – 4,86 млрд грн.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.