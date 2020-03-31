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 Киевское отделение АМКУ начало расследовать повышение цен на продукты

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) 26 марта открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Как передает БизнесЦензор, об этом председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил на своей странице в Facebook.

"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", – отметил Хмельницкий.

В связи с этим АМКУ потребовал от поставщиков и розничных сетей предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах.

В частности, расследование начато в отношении сетей NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", а также 15 компания-поставщиков.

"Теротделение внимательно изучит все обстоятельства повышение стоимости на продукты питания, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение", – сообщил Хмельницкий.

В то же время глава отделения АМКУ констатировал, что в последние 7 дней мониторинг цен на основные продукты показал, что они уже не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов).

"Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую ​​реакцию на открытие дела. Однако Киевское территориального отделения продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта", – добавил Хмельницкий.

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Как сообщалось, на минувшей неделе сеть АТБ объявила о повышении цен на социальные категории продуктов питания. Больше всего подорожали родукты из "борщевого набора" – на 35-128%, а также гречка – на 51%. В компании пояснили рост цен повышением расценок поставщиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185765
 
 
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