 Нацбанк оценил выплаты по внешнему долгу во втором квартале в $4,4 миллиарда

Такой календарь платежей по состоянию на начало этого года представил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно календарю, выплаты правительства и Нацбанка снизятся до $1,81 млрд с $2,1 млрд, в том числе МВФ – до $0,07 млрд с $0,62 млрд, хотя по еврооблигациям они возрастут до $1,17 млрд с $0,57 млрд в связи с наступлением в мае срока погашения еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд.

Нацбанк уточняет, что выплаты нерезидентам по ОВГЗ во втором квартале уменьшатся до 7,54 млрд грн с 12,4 млрд грн в первом квартале, в том числе в счет погашения основной суммы – до 4,61 млрд грн с 6,87 млрд грн.

По данным статистики НБУ, банкам в апреле-июне также предстоит меньше выплатить по внешним долгам, чем в январе-марте – $0,22 млрд против $0,83 млрд соответственно, в том числе по еврооблигациям $0,08 млрд против $0,49 млрд.

Суммарные выплаты по внешнему долгу в других секторах во втором квартале регулятор оценивает в $2,02 млрд по сравнению с $2,46 млрд в первом квартале, в том числе по еврооблигациям в $0,44 млрд против $0,12 млрд.

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По данным регулятора, в третьем квартале выплаты по валовому внешнему долгу вновь увеличатся до $6,1 млрд с последующим сокращением их до $4,38 млрд в четвертом квартале.

В частности, выплаты правительства и Нацбанка сначала вырастут в июле-сентябре до $4 млрд с последующим сокращением до $0,52 млрд в октябре-декабре, в том числе МВФ они составят соответственно $0,61 млрд и $0,06 млрд, по еврооблигациям – $1,94 млрд и $0,08 млрд.

Нацбанк уточняет, что выплаты нерезидентам по ОВГЗ в третьем квартале увеличатся до 10,62 млрд грн, в том числе в счет погашения основной суммы – до 5,28 млрд грн. В четвертом квартале они снизятся до 2,64 млрд грн, так как погашение основной суммы будет отсутствовать.

По данным статистики НБУ, банкам в июле-сентябре предстоит выплатить по внешним долгам $0,32 млрд, в октябре-декабре – $0,22 млрд, включая выплаты по еврооблигациям - соответственно $0,15 млрд против $0,08 млрд.

Суммарные выплаты по внешнему долгу в других секторах в третьем квартале Нацбанк оценивает в $1,32 млрд, в четвертом – $2,77 млрд.

По оценкам Нацбанка, в 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу сократятся до $13,9 млрд с $20,9 млрд в этом году и составят поквартально $3,75 млрд, $1,68 млрд, $5,62 млрд и $2,87 млрд.

По ОВГЗ нерезидентам предстоит выплатить в следующем году 39,5 млрд грн против 33,2 млрд грн в 2020 году, в том числе поквартально: 13,9 млрд грн, 5,2 млрд грн, 12,7 млрд грн и 7,7 млрд грн.