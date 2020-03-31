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Все про:Кабмин (4078) назначение (558) Энергоатом (449)

 Кабмин сменил главу "Энергоатома" (обновлено)

Кабинет министров решил назначить временно исполняющим обязанности президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" гендиректора обособленного подразделения "Запорожская АЭС" Петра Котина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №361-р от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Котин назначен временно исполняющих обязанности президента "Энергоатома" до назначения руководителя госкомпании в установленном порядке.

В то же время другим своим решением №360-р от 29 марта Кабмин признал утратившим силу распоряжение №1195 от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей президента "Энергоатома" на Павла Павлышина.

Как сообщалось, ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке.

Напомним, в конце ноября 2019 года Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185756
 
 
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