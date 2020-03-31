 Кабмин сменил главу "Энергоатома" (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №361-р от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Котин назначен временно исполняющих обязанности президента "Энергоатома" до назначения руководителя госкомпании в установленном порядке.

В то же время другим своим решением №360-р от 29 марта Кабмин признал утратившим силу распоряжение №1195 от 4 декабря 2019 года о временном возложении исполнения обязанностей президента "Энергоатома" на Павла Павлышина.

Как сообщалось, ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке.

Напомним, в конце ноября 2019 года Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.