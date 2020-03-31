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 Антимонопольный комитет предостерег фармкомпании от завышения цен на лекарства

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации, направленные на недопущение повышения цен на лекарства.

Соответствующее решение АМКУ принял 31 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В частности, фармкомпаниям рекомендовано воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортных и отечественных товаров (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, которые опережают рост курса иностранной валюты.

АМКУ констатирует, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

"Вместе с этим, в АМКУ знают и о случаях недобросовестного поведения участников фармацевтических рынков, на которые Комитет реагировал в рамках действующего законодательства", – подчеркивается в сообщении.

При этом в условиях пандемии коронавируса COVID-19 АМКУ отмечает растущие риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственному созданию дефицита товаров.

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"Поэтому АМКУ призывает участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя", – сказано в сообщении.

Соответствующие рекомендации АМКУ предоставлены отечественным производителям и импортерам лекарственных средств (26 субъектов), отечественным дистрибьюторам (7 субъектов), аптечным сетям (20 субъектов).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185752
 
 
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