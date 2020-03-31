 Стартовала программа "теплых кредитов" на 2020 год

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Для этого Минекоенерго утвердило соответствующий паспорт бюджетной программы, а Госэнергоэффективности начало процедуру заключения договоров с государственными банками.

"Шаг за шагом преодолеваем все бюрократические процедуры, чтобы в конце концов украинские семьи получили необходимую помощь от государства на энергоэффективные меры", - прокомментировал аместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Как и в предыдущие годы, в рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита - на установку твердотопливных котлов (35% - для субсидиантов);

35% - на энергоэффективные меры в частных домах;

от 40% до 70% - для ОСМД.

Также в этом году участники программы могут получить двойную и даже тройную компенсацию: не только из государственного, но и из местного бюджетов. Для этого совместно с Агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов" (http://saee.gov.ua/uk/programs/map). Общая сумма их финансирования достигает почти 150 млн грн.

Воспользовавшись такими программами и приняв энергоэффективные меры, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах.