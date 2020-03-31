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 В Грузии введен "сухой закон" из-за коронавируса

В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков.

Об этом говорится в постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима ЧП, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (так называемым "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

Грузия с 31 марта переведена на всеобщий карантин. С 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час - передвижение по городу запрещается пешком и на автотранспорте без соответствующего пропуска. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом, из них 21 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 995 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185740
 
 
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