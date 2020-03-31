[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.9 30.33
 Корпоративные отношения
  28565  13
Все про:карантин (203) Минздрав (415) рынок (176)

 Минздрав разрешил работу рынков на карантине

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно документу, смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов.

Количество посетителей рынка унормировано с рассчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Также все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков в период карантина.

Кроме того, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185738
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
слава богу! неужели появилась капля здравого смысла!?
 показать весь комментарий
 
Землю продали теперь карантин можно отменять.
 показать весь комментарий
 
капец... пикники запретить... а рассадники всякой фигни рынки - оставили.... чудны дела твои...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слава богу! неужели появилась капля здравого смысла!?
 показать весь комментарий
 
 
да в последние дни стало капать почаще
 показать весь комментарий
 
капец... пикники запретить... а рассадники всякой фигни рынки - оставили.... чудны дела твои...
 показать весь комментарий
 
 
Так с пикников нет навара на карман чиновникам, а с рынков есть.Кто реальные хозяева рынков? Вот то то и оно!
 показать весь комментарий
 
 
а с другой стороны: как только закрыли рынки,так сразу и поползли цены на продукты вверх!
так что тут выбирай одно из двух: умереть от коронавируса или от голода
 показать весь комментарий
 
цены поползли на продукты долгого хранения, и первой необходимости, а сейчас на Пасху мясо и на рынках рванет, мама не горюй...
 показать весь комментарий
 
Землю продали теперь карантин можно отменять.
 показать весь комментарий
 
 
сработали наверняка: квадратно-гнездовым всех по локациям расчленили, застращали "сидите-соблюдайте-бойтесь", проверили на подчиняемость - Крещатик пустой, никто с регионов не подъедет на поддержку протестов... значит можно спокойно дерибанить украинскую землицу... ну, а теперь-то да: карантин уже и не нужон, вон глянь-ко депутаты уже воздоровляють, да и вообще "мы, украинцы - сильная нация, потому что все вместе победили смертельный вирус"... назначат всенародный праздник с чмоками-чмоками безопасными и вакарчуком, гнусаво вылизывающим задницу микрофон.
 показать весь комментарий
 
 
я обратил внимание,что против рынка земли только ЖОПАблок и Батькивщина,
совпадение?
 показать весь комментарий
 
Правильное решение,а то всякие маркеты подняли цены пользуясь шухером...
 показать весь комментарий
 
 
не во всех маленьких райцентрах есть супермаркеты. в некоторых на рынках - основные продажи продуктов
 показать весь комментарий
 
 
землю раздерибанили, быдлу пора работать
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР закон карантин коронавирус МВФ нефть парламент экспорт
 
 
 
 
 
 вверх