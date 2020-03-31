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 Власти Армении запросили снижения цен на российский газ

Правительство Армении обратилось к РФ с предложением начать переговоры о снижении цены на импортируемый газ.

Согласно сообщению правительства, вице-премьер Армении Мгер Григорян уже обратился с соответствующей просьбой к правительству России, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Кроме снижения цены, Ереван хочет осуществлять оплату в армянских драмах вместо долларов США.

Сейчас Армения платит РФ $165 за тысячу кубометров импортируемого газа.

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Как сообщалось, спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих по ставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.

В частности, стоимость реализации газа в самых западных областях России – Ленинградской и Смоленской ($59 за тысячу кубов), увеличенная только на величину экспортной таможенной пошлины (30%) ($84-85) – превышает котировки на европейских хабах.

Спотовые цены на газ в Европе падают ниже $80 за тысячу кубометров вопреки самым сильным холодам с начала года, которые пришли в Европу в последние дни марта, свидетельствуют данные европейских спотовых площадок.

Напомним, Украине не покупает газ в России с 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185732
 
 
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