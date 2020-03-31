 АМКУ поручил прекратить рекламу сомнительных препаратов от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Распространение пандемии коронавируса COVID-19 с одной стороны мобилизует общины и страны, с другой – вызывает у нечестных предпринимателей желание заработать в условиях растерянности и недостаточной осведомленности части общества. Как следствие – в комитет поступают запросы граждан о рекламе препаратов "от COVID-19", – отмечается в сообщении.

В то же время Комитет напоминает, что согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса.

В то же время, "чудодейственные" свойства вакцин, лекарств, БАДов, диетических добавок можно увидеть в том числе и в рекламных блоках украинских телеканалов".

"К сожалению, эти псевдо-рекламные объявления (так настоящая реклама все же информирует о реальных свойствах продуктов) могут ввести потребителя в заблуждение", – подчеркивают в АМКУ.

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В связи с этим Комитет рекомендовал производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавирусов, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

"То есть, АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя по способности лекарств предотвратить, или вылечить COVID-19", – пояснили в АМКУ.

Комитет также напоминает, что введение в заблуждение потребителя является нарушением закона "О защите от недобросовестной конкуренции".