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Все про:авиасообщение (1535) SkyUp (148)

 SkyUp перевезла спецрейсами 20 тысяч пассажиров из 30 стран

Авиакомпания SkyUp, выполнив около 100 рейсов, привезла домой почти 19 тыс. украинцев, кроме того, более 2 тыс. украинцев и иностранцев отправила в страны их проживания.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, с 19 по 27 марта авиакомпания выполнила более 100 специальных рейсов в 30 стран мира, чтобы дать возможность украинским и иностранным гражданам с видом на жительство в Украине вернуться домой.

Отмечается, что рейсами, которые отправлялись из Украины, могли также воспользоваться иностранные граждане и украинцы с видом на жительство в других странах.

"Всего за это время мы перевезли около 20,8 тыс. пассажиров, среди них более 18,7 тыс. – это те, кто вернулся в Украину", – сказано в сообщении авиакомпании.

В SkyUp сообщили, что география полетов была значительно шире, чем карта регулярных рейсов авиакомпании.

"Преимущественно это были полеты в страны Европы: Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Испанию, Францию, Великобританию, Литву, Германию, Швейцарию, Хорватию, Эстонию и другие. Мы также выполнили специальные рейсы в страны Ближнего Востока и Кавказа, а еще - несколько дальнемагистральных рейсов в Казахстан, Индию, Шри-Ланку и Мальдивы", – сообщили в авиакомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185729
 
 
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Скоти підняли тарифи у три рази, користуючись"нагодою", мерзотники!!!
Не скажу за всі рейси але з Варшави 23 березня це точно!!
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