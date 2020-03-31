 "Киевский речной порт" увеличил чистую прибыль в 5 раз

Такие данные содержится в повестке дня собрания акционеров ПАО, намеченного на 28 апреля 2020 года, текст которой обнародован в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Собственный капитал компании составляет 37,299 млн грн, уставный – 17,25 млн грн.

Общая дебиторская задолженность за год увеличилась на 34,1% – до 33,35 млн грн.

Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года возросли на 26,4% – до 106,57 млн грн (84,32 млн грн по итогам 2018 года).

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Киевский речной порт имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами. Порт оснащен гидротехническими сооружениями, специальными устройствами для стоянки, обработки и навигационного обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными мастерскими.

Как писал БизнесЦензор: "Киевский речной порт" находится в собственности трех компаний: ООО "Современное партнерство", ООО "Сант Гален Холдинг" и ООО "Денди-Плюс". Согласно YouControl, первые две компании имеют отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу.

Шуфрич – нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Совладельцем также называют Михаила Бродского – экс-главу Госкомпредпринимательства (при президенте Викторе Януковиче). Его семье принадлежит производитель матрасов "Венето".

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