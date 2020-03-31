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 "Райффайзен Банк Аваль" ввел "кредитные каникулы" для малого бизнеса

"Райффайзен Банк Аваль" вводит "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса (МСБ) на срок до трех месяцев по кредитному продукту "Развитие".

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по самому популярному в банке кредитному продукту "Развитие", направленному на поддержку и развитие украинского бизнеса. Льготный период для заемщиков будет действовать на протяжении трех месяцев", – сказано в сообщении.

"Кредитные каникулы" вводятся для категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничений, связанных с коронавируса.

В банке напомнили, что "Райффайзен Банке Аваль" также нпредлагает есколько программ реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса: кредитные каникулы, перенос платежей, пролонгация кредита, капитализация процентов, рефинансирование.

Как сообщалось, ранее "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за введения карантина малого и среднего бизнеса уже ввели государственные "Ощадбанк" и "Приватбанк".

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры - Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 5 место (95,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185709
 
 
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