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Все про:бензин (424) Казахстан (140) Россия (4453) топливо (284)

 Казахстан ввел запрет на импорт топлива из РФ

Власти Казахстана с 1 апреля вводят запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России из-за снижения объемов потребления в условиях чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник. В министерстве также уточнили, что речь идет об импорте топлива железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запретить импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца из-за снижения объемов потребления в условиях ЧП. Соответствующий приказ был размещен 24 марта на казахстанском портале нормативно-правовых актов (НПА) для публичного обсуждения.

Как поясняли в Минэнерго Казахстана, данная мера направлена на "исключение затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктами", что может привести "к снижению мощностей переработки казахстанских НПЗ и сокращению рабочих мест на заводах".

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, объявленного ВОЗ пандемией. С 19 марта самые крупные города республики Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185704
 
 
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