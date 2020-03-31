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 Количество платежей за газ онлайн на Сумщине выросло на 10%

В условиях карантина "Сумыгаз Сбыт" упростил доступ к дистанционным сервисам, что помогает клиентам безопасно рассчитываться за потребленный газ. Поэтому онлайн платежи за голубое топливо выросли на 10%.

"Сумыгаз Сбыт" призывает соблюдать требования карантина, оставаться дома и все вопросы газоснабжения решать с помощью онлайн сервисов 104.ua, поскольку сегодня оплата счетов онлайн является самой безопасной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В то же время в компании отмечают, что значительное количество потребителей газа все еще не используют безопасные способы оплаты, поэтому в целом расчеты за потребленный газ в Сумской области уменьшились до 65%.

"При росте объемов потребления наблюдается тенденция снижения уровня расчетов за газоснабжение. На конец марта задолженность бытовых потребителей газа в Сумщини составляет более 80 млн грн", – сказано в сообщении.

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Чтобы не стать заложником долгов в будущем в компании призывают потребителей природного газа Сумщины в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета. Это можно сделать дистанционно 24 часа в сутки как в "Личном кабинете" на 104.ua, так и мобильных приложениях 104 Mobile, telegram и viber ботах 7104UA .

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185703
 
 
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