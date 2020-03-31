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 Украина выплатила МВФ $410 миллионов долга

Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF 13 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Украина выполняет обязательства по внешним платежам. 13 марта был осуществлен платеж в пользу МВФ на сумму в эквиваленте $409,6 млн", – сообщили в НБУ.

Согласно календарю выплат на сайте МВФ, Украина выплатила 295,5 млн SDR (специальные права заимствования).

Очередные платежи по обязательствам перед МВФ запланированы на конец апреля и начало мая.

В целом в текущем году Украина должна выплатить МВФ 996,1 млн SDR. По курсу НБУ на начало января это составляло около $1,4 млрд.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада одобрила два закона, принятие которых является условием новой программы финансирования МВФ.

В частности, Рада приняла в первом чтении так называемый "антиКоломойский" закон о функционировании банковской системы, запрещающий возвращение признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам. Также депутаты во втором чтении приняли закон о запуске рынка земли.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185697
 
 
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