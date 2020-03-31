 Минэкономики начало подготовку к запуску рынка земли

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

"Мы начинаем консультации с аграриями и создаем специальную рабочую группу по имплементации этого закона", - добавил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, а не с 1 октября 2020 года, как планировалось ранее.

При этом до 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.