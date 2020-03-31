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 Кличко оценил потери местных бюджетов из-за новых льгот для бизнеса в 12 миллиардов

Принятый накануне Верховной Радой "антикризисный" закон (законопроект №3275) приведет к потере местных бюджетов 12,4 млрд грн, из которых Киев недополучит 1,6 млрд грн запланированных доходов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, который также возглавляет Ассоциацию городов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сути – это грабеж местных бюджетов. Несмотря на позицию президента и премьера, которою они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к местным громадам и приняли законопроект, в котором предусмотрели несправедливые условия для бизнеса и обеспечили большому бизнесу сверхприбыли", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что в связи с введенными изменениями в налоговое законодательство местные бюджеты потеряют как минимум 12,4 млрд грн.

"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавирусом составят около 1,6 млрд грн", – добавил Кличко.

По словам городского головы, такая ситуация приведет к тому, что у громад не будет средств для зарплат медикам, учителям, соцработникам и работникам транспорта.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Среди прочего, законом также повышен объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185687
 
 
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