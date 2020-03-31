 "Укрзализныця" оценила убыток от введения карантина в 6-10 миллиардов

Об этом и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек заявил в своем обращении к сотрудникам компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на медиацентр "Магистраль".

Глава компании напомнил, что ранее было полностью остановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

"Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучение доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам расходы на предварительно приобретенные билеты", – отметил Марчек.

Руководитель "Укрзализныци" добавил, что грузовой сегмент перевозок также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий.

"Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность общества. Только за март "Укрзализныця" недополучит 1,2-1,4 млрд грн. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн. Таких результатов мы не имели с 2015 года", – подчеркнул топ-менеджер.

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Марчек добавил, что в сложившихся условиях компания планирует существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, а также работать над расширением кредитных линий.

Топ-менеджер добавил, что "Укрзализныця" также будет вынуждена прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда.

"Наблюдательный совет общества, правления и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат", – добавил Марчек.