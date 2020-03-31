 Денежные переводы заробитчан в Украину за год превысили $12 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор .со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам центробанка, в четвертом квартале 2019 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 4,9% – до $3,28 млрд против третьего квартала ($3,129 млрд).

В целом за прошлый год через неформальные каналы заробитчане перевели $5,98 млрд (49,7% от общего числа переводов), через контрсчета банков – $3,81 млрд (31,7%), через международные платежные системы – $2,23 млрд (18,4%).

Наибольший объем частных денежных переводов в Украину пв 2018 году поступил из Польши (30,7%, $3,69 млрд), РФ (10,3%, $1,23 млрд), Чехии (9,3%, $1,11 млрд) и США (8,2%, $984 млн).

Как уточняется, в целом из ЕС трудовые мигранты отравили в Украину $7,86 млрд (65,4%), из СНГ – $1,37 млрд (11,4%).

Как сообщалось, по данным НБУ, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $10,89 млрд, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год. Треть переводов приходилась на Польшу, и по сравнению с показателем предыдущего года объем поступлений из этой страны вырос на 16,4% – до $3,63 млрд.