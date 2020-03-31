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Все про:заробитчане (120) денежные переводы (74)

 Денежные переводы заробитчан в Украину за год превысили $12 миллиардов

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2019 году составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор .со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам центробанка, в четвертом квартале 2019 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 4,9% – до $3,28 млрд против третьего квартала ($3,129 млрд).

В целом за прошлый год через неформальные каналы заробитчане перевели $5,98 млрд (49,7% от общего числа переводов), через контрсчета банков – $3,81 млрд (31,7%), через международные платежные системы – $2,23 млрд (18,4%).

Наибольший объем частных денежных переводов в Украину пв 2018 году поступил из Польши (30,7%, $3,69 млрд), РФ (10,3%, $1,23 млрд), Чехии (9,3%, $1,11 млрд) и США (8,2%, $984 млн).

Как уточняется, в целом из ЕС трудовые мигранты отравили в Украину $7,86 млрд (65,4%), из СНГ – $1,37 млрд (11,4%).

Как сообщалось, по данным НБУ, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $10,89 млрд, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год. Треть переводов приходилась на Польшу, и по сравнению с показателем предыдущего года объем поступлений из этой страны вырос на 16,4% – до $3,63 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185671
 
 
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Зменшується , Слава Богу . Було 17 . Може почнуть створювати якісь робочі місця з польською зарплатою в Україні . Бо старий ще привозить якісь гроші , а молодий легалізовується і навіть не думає повертатись в ніщіту .
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