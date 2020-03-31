 Гривня резко укрепилась на межбанке

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

Национальный банк установил на вторник, 31 марта, курс гривни на уровне 28,0615 грн/$, укрепив его на 12 копеек после снижения по итогам предыдущего торгового дня.

При этом Нацбанк в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.