 За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у пяти человек, – Кличко

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в полдень вторника.

По словам Кличко, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.

Кличко уточнил, что заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник - в возрасте 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Он также сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9тыс чел.