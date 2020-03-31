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 За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у пяти человек, – Кличко

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, всего в столице инфицированных Covid-19 107 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в полдень вторника.

По словам Кличко, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.

Кличко уточнил, что заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник - в возрасте 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Он также сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9тыс чел.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185661
 
 
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