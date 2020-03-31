[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.9 30.33
 Регуляторная политика, Социальная политика
  137  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (203) США (2650) гуманитарная помощь (38) USAID (23) COVID-19 (349) коронавирус (177)

 США выделили медицинскую и гуманитарную помощь Украине на $1,2 миллиона

Правительство США выделило $ медицинскую и гуманитарную помощь стоимость $1,2 млн для преодоления коронавируса в Украине, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом USAID сообщает в Twitter, передает БизнесЦензор.

USAID сообщает, что благодаря объявленному финансированию помогут Украине укрепить механизмы лечения, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса COVID-19 и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

В USAID добавили, что на выделенные правительством средства также обеспечат проведение медиа-кампаний, чтобы информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185658
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР закон карантин коронавирус МВФ нефть парламент экспорт
 
 
 
 
 
 вверх