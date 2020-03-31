 "Белавиа" приостанавливает авиарейсы в Украину

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Белавиа" сообщает БизнесЦензор.

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:

В аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля;

В пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта по 14 апреля;

Во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года", - сообщает авиакомпания.