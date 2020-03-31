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 "Белавиа" приостанавливает авиарейсы в Украину

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила о приостановке выполнения рейсов в Украину, Казахстан и Москву.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Белавиа" сообщает БизнесЦензор.

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:

В аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля;

В пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта по 14 апреля;

Во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года", - сообщает авиакомпания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185652
 
 
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А чрму це Белавіа літають не на вітчизняних "Суперджет", а на літаках, зроблених "проклятими імперіалістами"?
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