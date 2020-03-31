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 В сфере туризма под угрозой около 75 миллионов рабочих мест из-за коронавируса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за пандемии коронавируса, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На виртуальной встрече, организованной Саудовской Аравией, WTTC призвал лидеров стран G20 принять решительные меры для спасения сектора туризма. Сейчас под угрозой оказались 75 млн рабочих мест.

В частности, WTTC просили выделить ресурсы и скоординировать усилия по спасению крупных туристических компаний - авиа и круизных компаний, глобальных систем бронирования (GDS), отельеров, а также малых и средних предприятий - туроператоров и агентов, рестораторов и других.

По данным WTTC, это могло бы сохранить рабочие места для более чем 330 млн человек, занятых в индустрии туризма.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185644
 
 
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