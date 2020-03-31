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Все про:Минфин (1370) ОВГЗ (358)

 Минфин вновь отказался от проведения аукционов ОВГЗ

Министерство финансов Украины, по результатам проведенных в ходе веб-конференции консультаций с первичными дилерами, отказалось от проведения во вторник, 31 марта, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сообщает Минфин.

Как сообщалось, две предыдущих недели Минфин размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

В частности, 24 марта Минфин разместил трехмесячные долларовые ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых. Основной объем облигаций выкупили украинские юрлица.  

Ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185637
 
 
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