 Минфин отказался от проведения аукционов ОВГЗ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сообщает Минфин.

Как сообщалось, две предыдущих недели Минфин размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Еще неделей ранее – 10 марта – первичные аукционы также были отменены. Как и на этой неделе это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.