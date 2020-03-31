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 Минфин отказался от проведения аукционов ОВГЗ

Министерство финансов Украины, по результатам проведенных в ходе веб-конференции консультаций с первичными дилерами, отказалось от проведения во вторник, 31 марта, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сообщает Минфин.

Как сообщалось, две предыдущих недели Минфин размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Еще неделей ранее – 10 марта – первичные аукционы также были отменены. Как и на этой неделе это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185637
 
 
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