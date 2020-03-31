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 Прибыль банковской системы Украины за 2 месяца увеличилась в 1,8 раза

Платежеспособные банки Украины в январе-феврале 2020 года получили 15,9 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (8,7 млрд грн), свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, доходы банков за первые два месяца текущего года возросли на 17,7% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 46,2 млрд грн. В частности, комиссионный доход увеличился на 16,5% – до 10,7 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - в 3,6 раза, до 7,9 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-февраль 2020 года снизились на 1% по сравнению с этим показателем прошлого года - до 30,3 млрд грн, в том числе отчисления в резервы сократились в 2,3 раза – до 1,3 млрд грн, тогда как комиссионные расходы увеличились на 36% – до 3,7 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185628
 
 
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Экономика в пропасть летит, а прибыль банковской системы увеличивается. Это как?
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Чудны твои дела Господи! Страна нищает а у кого то прибыли миллиардные попёрли. Хотя Господь тут явно не при делах,он и сам наверное без бутылки не разберётся откуда появляються деньги и при этом всё загибается. Где интересно растут такие "денежные деревья"?
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