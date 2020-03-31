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Все про:Косюк (152) Мироновский хлебопродукт (110)

 "Мироновский хлебопродукт" Косюка увеличил чистую прибыль на 30%

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (Киевская обл.) в 2019 году нарастило чистую прибыль на 30% по сравнению с 2018 годом – до 5,04 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о годовом собрании акционеров 30 апреля, ее непокрытый убыток сократился на 25,6% - до 14,74 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность "Мироновского хлебопродукта" в 2019 году возросла на 32,4% - 14,68 млрд грн. Долгосрочные обязательства и обеспечения сократились в 1,9 раза – до 10,9 млрд грн, текущие – возросли на 29%, до 29,92 млрд грн.

Активы ЧАО за год увеличились на 5,2% - до 32,14 млрд грн.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос изменения названия с ЧАО "Мироновский хлебопродукт" на ЧАО "МХП".

Кроме того, акционеры планируют распределение прибыли, полученной обществом в 2019 году, перенести на следующий отчетный период.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

По итогам 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185615
 
 
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