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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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Все про:прибыль (1022) Косюк (152) Мироновский хлебопродукт (110)

 Чистая прибыль агрохолдинга Косюка превысила 5 миллиардов

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" в 2019 году нарастило чистую прибыль на 30% по сравнению с 2018 годом – до 5,04 млрд грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о годовом собрании акционеров 30 апреля, ее непокрытый убыток сократился на 25,6% – до 14,74 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность "Мироновского хлебопродукта" в 2019 году возросла на 32,4% – 14,68 млрд грн. Долгосрочные обязательства и обеспечения сократились в 1,9 раза – до 10,9 млрд грн, текущие – возросли на 29%, до 29,92 млрд грн.

Активы ЧАО за год увеличились на 5,2% – до 32,14 млрд грн.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос изменения названия с ЧАО "Мироновский хлебопродукт" на ЧАО "МХП".

Кроме того, акционеры планируют распределение прибыли, полученной обществом в 2019 году, перенести на следующий отчетный период.

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Как сообщалось, чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом – до $128 млн. При этом компания направила на выплату годовых дивидендов около $80 млн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185615
 
   
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бізнесовий "геній" добро підживлений шаровими дотаціями..
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Красавец. Налоги не платит, дотации из бюджета получает. Конечно чистая прибыль. Учитесь лохи
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