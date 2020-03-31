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 В Украине зафиксировано 549 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев коронавируса, сообщает Минздра.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 36 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 107 случаев;

Киевская область - 52 случая;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ривненская область - 13 случаев;

Сумская область - 10 случаев;

Тернопольская область - 78 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 90 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

По состоянию на утро 31 марта в поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185611
 
 
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Вот интересно. Что такое "Ковид-19"? Все же видели что при этом вирусе человек идет по улице,падает,кровь со всех дыр и умирает сразу. Все зомбоящики мира это показали.Это-"Ковид-19". Вся нынешняя свистопляска вокруг "короновирусов"(из 40 видов)-это все что угодно,но не "Ковид-19". Кстати в отсутствии государственных санэпидслужб,ранее проверявших данные и выносивших объективные решения (поэтому их и разогнали)- все "тесты"- это выброшенные на ветер бюджетные деньги,потому что 30%-50% из них выдают ложные ( или правильные ?) результаты(одесситШ.Асадов "Здоровых людей нет-есть "недообследованные".Супурун)) ,а остальные вполне могут быть фальсифицированы(прибыль превыше всего,договорняки,откаты и т.д). Кто эти тесты "сертифицировал"? С кого спрос за возможный лохотрон?С разгромом остатков здравого смысла в медицине "реформаторами"-доверия к частным лабораториям - 0 ,как и к "реформированной" медицине в целом,в которой врачей заставляют делать то,что делать не надо,и наоборот. Почему нам врут что "тесты" определяют "Ковид-19",когда они определяют все "короновирусы",вернее антитела к ним,а это грандиозная фальсификация,ведь антитела к тому или иному "короновирусу"(их 40 штаммов с 50х гг),есть у 80-100% украинцев? Большинство переболело и переболеет тем или иным штаммом "Короновируса" незаметно для себя.Заболеют и возможно умрут люди с ослабленным иммунитетом -алкоголем,табаком,ГМО(раундапы,тиаклоприды),депрессией, разными излучениями и др.факторами.Это естественный процесс.Так было всегда.Результат любой жизни-смерть. Мировая статистика ежегодных смертей от вирусных инфекций не растет. Какая "пандемия"-5 % заболевших от числа жителей? За 3 месяца 2020г в Украине от разных инфекций- ОРВИ,гриппа,туберкулеза, и болезней сердца,сосудов,рака умерло примерно 94600 чел(данные за январь 2020г х 3),и тишина. И среди них 13 умерло от "Ковид-19". Здоровья всем.
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