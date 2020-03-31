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Все про:Укрпочта (390) Смелянский (68)

 "Укрпошта" с апреля начнет пересылку экспресс-отправлений EMS

АО "Укрпошта" с 1 апреля начнет пересылку экспресс-отправлений EMS, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С 1 апреля услуга EMS доступна в 1 тыс. отделений "Укрпошты", а через некоторое время будет доступна более чем в 4 тыс. отделений по всей стране. В рамках правил карантина - заказать услугу можно не выходя из дома, вызвав курьера в любом областном центре Украины", - сообщил он.

"Укрпошта" также пересмотрела и снизила тарифы на доставку EMS по сравнению с предыдущим оператором Госспецсвязи Украины. Посылка весом до 2 кг будет стоить на 40% дешевле, а до 10 кг - на 20%.

"Во время карантина и в связи со значительным ограничением авиарейсов EMS работает на 57 стран с возможно несколько более долгими сроками доставки. После окончания карантина сроки ускорим в турборежиме, а услуга станет доступной для 195 стран мира", - сообщил Смелянский.

Ранее Госспецсвязи в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште" в январе 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185606
 
 
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