 "Нафтогаз" продлил контракты с юридическими фирмами Wikborg Rein и Covington&Burling

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению в системе ProZorro, договор с Wikborg Rein стоимостью EUR25 млн подписан 23 марта (до 31 декабря 2024 года), договор с Covington&Burling стоимостью $22 млн – 30 марта (до 31 декабря 2022 года).

Как сообщалось, Wikborg обеспечивала сопровождение арбитражных производств "Нафтогаза" с "Газпромом" с 2014 года.

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко в начале февраля 2020 года сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает возможности подачи новых исков к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. По его словам, изучается вопрос переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирование экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирование транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

"Нафтогаз" в рамках арбитражного производства против РФ оценивает причиненные ему от аннексии Крыма убытки в размере около $8 млрд (включая проценты). Решение арбитража может быть вынесено в конце 2020-го или в начале 2021 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.